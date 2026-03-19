Tommy Galán y Ana Abreu sellan su amor en íntima boda

Santo Domingo.– El exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, contrajo matrimonio con Ana Abreu Canaán en una ceremonia privada celebrada la tarde de ayer miércoles en la Zona Colonial.

El enlace se llevó a cabo en un ambiente íntimo y familiar, donde allegados y seres queridos acompañaron a la pareja en un acto cargado de emotividad, alegría y muestras de cariño.

Tras la ceremonia, la recepción estuvo marcada por un ambiente festivo y musical, amenizado por el reconocido merenguero Sergio Vargas, quien puso a bailar a los invitados y añadió un toque especial a la celebración.

La novia, conocida en redes sociales como @loquemecontomiabuela, ha compartido con sus seguidores imágenes y videos de su gran día, incluyendo momentos posteriores a la boda, lo que ha generado múltiples reacciones y felicitaciones en plataformas digitales.

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En cuanto a los atuendos, la pareja apostó por la elegancia y la sobriedad. La novia lució un vestido blanco de líneas limpias y corte minimalista, con mangas largas y un diseño fluido que resaltaba su silueta, complementado con un exuberante ramo de flores blancas en cascada. Por su parte, el novio vistió un traje azul claro, con camisa blanca y boutonniere en la solapa, logrando un contraste fresco y sofisticado acorde con la ocasión.

Familiares y cercanos expresaron sus mejores deseos para la pareja, augurándoles una vida llena de amor, comprensión y prosperidad en esta nueva etapa que inician juntos.