Tono de piel influye en el éxito de latinos en EEUU

El tono de la piel influye en la vida cotidiana y en el éxito a largo plazo de los latinos en Estados Unidos, según los resultados de un estudio del Centro de Investigación Pew efectuado en un momento en que el fenómeno del colorismo se ha convertido en un tema de conversación.

El centro de investigación apartidista encuestó a 3.375 latinos que viven en Estados Unidos y descubrió que el 62% dicen que el tener la piel más oscura perjudica sus posibilidades de salir adelante, mientras que el 59% dicen que tener la piel clara les ayuda.

Esto se produce apenas unos meses después de que el colorismo -la discriminación basada en el tono de la piel, con frecuencia dentro del propio grupo étnico- captara amplia atención con el estreno de la película “In the Heights”, que fue criticada por la falta de afrolatinos de piel oscura en los papeles protagónicos.

En los últimos dos años, el racismo ha estado en el primer plano de la opinión pública, pero el colorismo no se trata con tanta frecuencia.

Algunos científicos sociales creen que esto se debe en parte a que el colorismo pone de manifiesto las divisiones dentro de los grupos raciales y étnicos.

Otros sostienen que el colorismo es un problema mundial que tiene siglos de antigüedad y que es más notorio en los países latinoamericanos colonizados por España, donde la piel blanca se ha considerado superior a la piel oscura y a los rasgos indígenas desde hace mucho tiempo. Muchos latinos en Estados Unidos podrían tener esos sesgos dentro de sí.

El estudio de Pew halló que el 57% de los latinos dicen que su tono de piel afecta su vida diaria, y la mayoría de los hispanos de piel oscura han sufrido discriminación por este motivo.

Nadia Y. Flores-Yeffal, profesora adjunta de sociología de la Universidad Tecnológica de Texas, dijo que los resultados están respaldados por años de investigaciones que demuestran que las personas de piel más oscura ganan menos dinero y se enfrentan a una mayor intolerancia. El problema no se limita a Estados Unidos.

En México, las personas con rasgos indígenas son menospreciadas, mientras que los mexicanos de piel blanca figuran entre los políticos, empresarios y celebridades más poderosos.

El modo en que se representa a las personas de piel oscura en el cine y la televisión -si es que se hace- también influye en cómo las percibimos, dijo Flores-Yeffal. La película “In the Heights” no fue la excepción.

En la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, los latinos de piel más oscura están sobrerrepresentados en personajes secundarios o como gánsteres, mientras que los de piel más clara tienen más probabilidades de tener papeles destacados, incluso cuando los latinos en general están subrepresentados.

Flores-Yeffal dice que el colorismo ha existido durante siglos. “Y no parece que vaya a desaparecer“, afirma. Laura E. Gómez, profesora de derecho y autora del libro “Inventing Latinos: A New Story of American Racism”, elogió el estudio de Pew, señalando que se basa en datos rigurosos.

Para Gómez, incluso hablar del colorismo es un buen paso para resolver el problema. Aunque algunos latinos podrían no sentirse cómodos con la idea de hablar de las divisiones internas, son sinónimo de racismo en general, dijo. “No se puede elegir uno u otro. Para combatir el racismo antilatino, debemos hablar del racismo dentro de la comunidad latina”, dijo Gómez.

Por ASTRID GALVÁN