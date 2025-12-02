Santo Domingo, RD. – El director del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, respondió este miércoles de manera enérgica a declaraciones emitidas por el periodista Alfredo de la Cruz en un programa de televisión, en las que se vinculó al fallecido líder político Dr. José Francisco Peña Gómez con presuntos temas de narcotráfico y financiamientos ilícitos.

Peña Guaba calificó esas afirmaciones como una “calumnia vulgar y rastrera”, al tiempo que defendió la trayectoria de su padre, a quien describió como una de las figuras más respetadas de la historia democrática dominicana, cuya vida pública estuvo marcada por la integridad, la lucha social y la defensa de los valores democráticos.

Quizas te interese: El Instituto Duartiano: Ceder aeropuertos a EUA viola la Constitución de República Dominicana

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el funcionario expresó:

“Ayer un periodista de un medio de comunicación irrespetó vulgarmente la memoria de mi padre, el Dr. José Francisco Peña Gómez. Es increíble que a 27 años de su desaparición física sigan las calumnias rastreras. El líder no está, pero estamos sus descendientes para defender su honra.”

El titular del Gabinete de Política Social lamentó que, a casi tres décadas del fallecimiento del líder socialdemócrata, continúen difundiéndose versiones que —a su juicio— buscan distorsionar la historia y empañar el legado de una de las figuras políticas más influyentes del país.

Investigación formal

Peña Guaba advirtió además que la familia Peña Gómez no permitirá la difusión de acusaciones infundadas ni el uso del nombre de su padre con fines de controversia mediática. Subrayó que la vida pública de José Francisco Peña Gómez fue examinada durante más de 40 años, sin que existiera ningún señalamiento ni investigación formal que lo vinculara a actividades ilícitas.

El funcionario concluyó reafirmando que la familia continuará defendiendo la memoria y el honor del líder político frente a cualquier intento de difamación.