Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader sostuvo este martes un encuentro con los organismos de socorro, representantes de la alcaldía y funcionarios de diversos ministerios, en el que reiteró la suspensión de labores en el sector público y privado, así como de la docencia, en las provincias declaradas en alerta roja por la tormenta tropical Melissa.

El mandatario destacó que la medida busca proteger la vida de los ciudadanos y minimizar riesgos ante los acumulados de lluvia que podrían presentarse con el acercamiento del fenómeno hacia la península de Haití.

Según informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las provincias bajo alerta roja son San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo. Además, trece provincias permanecen en alerta amarilla y tres en verde.

Abinader recordó que el gobierno se mantiene en sesión permanente, monitoreando el avance de la tormenta, y reiteró el llamado a la población a mantener la prudencia y priorizar la seguridad de sus familias y bienes. “Es una tormenta muy errática, prácticamente estacionaria, por lo que se debe extremar la precaución”, afirmó.

La suspensión de labores y clases se aplica desde este martes a la 1:00 de la tarde y se extenderá hasta mañana jueves, cuando el presidente volverá a reunirse con los organismos de socorro y autoridades locales para determinar si se mantiene o se levanta la medida preventiva.

El jefe de Estado subrayó que la principal finalidad de estas disposiciones es salvar vidas y proteger propiedades en las zonas más vulnerables del país.