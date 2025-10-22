Santo Domingo.– La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana informó que permanecerá cerrada este jueves 23 de octubre debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa, por lo que todos los servicios y citas consulares fueron cancelados.

En un comunicado, la misión diplomática explicó que “se cancelan todos los servicios y citas consulares” y que las personas con citas programadas en Santo Domingo para pasaportes, visas u otros trámites recibirán un correo electrónico con las instrucciones para reprogramarlas.

De igual modo, el Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés), ubicado en el centro comercial Sambil, también permanecerá cerrado.

También te puede interesar:

Atención a ciudadanos estadounidense

La Embajada señaló que los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia deben comunicarse al número 809-567-7775.

“Los servicios rutinarios y de asistencia a ciudadanos americanos en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán, según la trayectoria actual de la tormenta Melissa”, precisa el comunicado.

Medidas de precaución ante la tormenta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene una alerta roja para varias provincias del país ante los efectos del fenómeno, que podría generar ráfagas de viento, lluvias intensas y oleajes peligrosos en las próximas horas.

La Embajada exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y seguir las recomendaciones oficiales.

“Se recomienda monitorear la información más reciente sobre las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de las autoridades locales”, concluye la comunicación.

Las personas con citas programadas en Santo Domingo para pasaportes, visas u otros servicios consulares recibirán un correo electrónico con las instrucciones para reprogramarlas. Asimismo, el Centro de Solicitud de Visas (VAC), ubicado en el centro comercial Sambil, también permanecerá cerrado durante la jornada.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene una alerta roja para varias provincias del país ante los posibles efectos de Melissa, fenómeno que podría generar ráfagas de viento, lluvias intensas y oleajes peligrosos en las próximas horas.

La Embajada exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y del Centro Nacional de Huracanes, a través de los portales oficiales y la aplicación “alertaCOE”.