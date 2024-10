Towns todavía no puede creer lo que está viviendo

Zach Braziller | New York Post

Puede que Karl-Anthony Towns ya no esté “estupefacto” (la palabra que utilizó para describir su reacción al traspaso espectacular que lo envió a los Knicks ), pero el shock aún no ha desaparecido.

Todavía se está adaptando a su nuevo entorno, todavía se está acostumbrando a sus nuevos compañeros de equipo y todavía está tratando de procesar el cambio radical en su vida.

Todavía no ha encontrado un nuevo lugar para vivir y sólo ha estado unos pocos días en Nueva York desde la sorprendente mudanza.

“Anoche, mientras cenábamos, mi novia y yo estábamos cenando. Ella me miró, me tocó el hombro y me dijo: ‘¿De verdad puedes creer que esta es nuestra vida ahora?’”, dijo el viernes el talentoso nativo de Piscataway, Nueva Jersey, de 2,13 metros de altura.

“Y ambos seguimos en estado de shock. Definitivamente, todavía está ahí. Tengo momentos en los que, incluso estando en las redes sociales, son muy pocas las veces que lo hago, o recibo una actualización de los Timberwolves en mi teléfono, y estoy un poco confundido por muchas cosas”.

Ha sido un torbellino

Tres días antes de que los Knicks celebraran el día de prensa, se conoció la noticia de que iban a fichar a Towns, de 28 años, y a enviar a Julius Randle y Donte DiVincenzo a los Timberwolves.

Luego partimos hacia Charleston, Carolina del Sur, para el campamento de entrenamiento.

Faltan ahora 10 días para que comience la temporada regular.

Es mucho para procesar en un corto período de tiempo.

Un apunte