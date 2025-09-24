Santo Domingo.– El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional llevó alegría y diversión a decenas de familias durante la tercera edición de “Bomberos en Familia”, realizada en el parque Iberoamérica con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

La actividad incluyó exhibiciones de camiones, tirolesas, competencias y el esperado manguerazo, que hizo vibrar a los asistentes en medio del feriado por el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la institución. Los más pequeños también pudieron vestirse como bomberos y tomarse fotos en estaciones especialmente preparadas para ellos.

El intendente general José Luis Frómeta Herasme felicitó a los miembros de la institución por su entrega y destacó que este tipo de eventos permite compartir con sus familiares. Informó además que, gracias a la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía y el respaldo del presidente Luis Abinader, el organismo recibió recientemente un camión nuevo.

“Con este tipo de equipos vamos a brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía y con mejor tiempo de respuesta”, señaló Frómeta Herasme, al precisar que entre enero y agosto los bomberos del Distrito Nacional atendieron 3,621 emergencias y brindaron 5,700 servicios.

El oficial subrayó que el Cuerpo de Bomberos del DN mantiene el mayor nivel de actividad y mejor tiempo de respuesta del Sistema 9-1-1, gracias al profesionalismo y disciplina de sus miembros, quienes representan, dijo, “los más altos valores de la sociedad”.

Durante la jornada también se entregaron condecoraciones a bomberos destacados. La agenda incluyó el izamiento de la bandera nacional en el Cuartel General, seguido de una misa en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes.

En esa eucaristía, la alcaldesa Carolina Mejía resaltó el liderazgo del general Frómeta Herasme, a quien calificó de inspiración para los miembros del cuerpo y para la ciudadanía. “Todo eso es porque él es un hombre de Dios”, expresó, al destacar su fe como motor de trabajo en beneficio de la capital.

Bomberos y ciudadanía

La actividad forma parte de las acciones del Cuerpo de Bomberos del DN para acercarse a la comunidad. Antes de “Bomberos en Familia”, la institución realizó el “Manguerazo de Verano”, que también atrajo a cientos de capitaleños.

Más allá de su misión de extinguir incendios y labores de rescate, los bomberos fortalecen lazos con la población mediante recorridos por avenidas y centros comerciales, donde reciben muestras de respaldo y admiración.