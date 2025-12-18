Transformación del Malecón: Un nuevo espacio de esparcimiento

El proyecto de la alcaldía del Distrito Nacional para convertir el Malecón en espacio orientado al uso ciudadano, al deporte, la movilidad, la integración y la recreación, entre otros objetivos, no puede ser más plausible.

Desde siempre de la zona lo que se disfruta es la vista al mar, los bancos para la gente sentarse y escasas actividades culturales o deportivas. Con el proyecto que según la alcaldesa Carolina Mejía se ejecuta en coordinación con los ministerios de Obras Públicas y de la Presidencia, el Malecón está llamado a transformarse en un espacio de esparcimiento.

Ese paseo, que contempla conectar los corredores de la Luperón y de la Núñez de Cáceres, así como con el Mirador Sur le daría al Malecón otra dimensión como espacio público. Si se ha esperado mucho para la transformación parece, por lo visto, que solo cabe esperar los resultados de la iniciativa.