Santo Domingo.-Dirigentes transportistas sostuvieron que el aumento de RD$5.00 en el precio de los combustibles, dispuesto por el Gobierno dominicano para la semana del 14 al 20 de este mes, no es un factor determinante para aplicar un alza en las tarifas de los pasajes en estos momentos. Sin embargo, advirtieron que las autoridades deben prepararse en caso de que los conflictos bélicos en Medio Oriente se extiendan.

Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), y William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), expresaron a El Nacional que aumentar los precios del transporte público sería prematuro y que el sector aún puede absorber ese costo.

“El incremento de cinco pesos en los combustibles es un costo operacional que todavía es admisible en esta importante actividad económica. Nosotros no estamos apresurados en aumentar las tarifas de los pasajes. No obstante, entiendo que hay otros temas más preocupantes y que están afectando a nuestro sector más que el aumento de los cinco pesos”, expresó Hubieres.

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Uno de esos temas que señaló el titular de Fenatrano son los elevados impuestos que deben enfrentar y pagar los importadores de vehículos de transporte colectivo, lo que, a su entender, sí tiene una incidencia directa en el precio de los pasajes.

“Dentro de todos esos impuestos tenemos el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aduanero, que no discrimina a nadie. Este afecta a todos, no importa si eres un importador grande o pequeño. Entiendo que este debe ser proporcional o que esta tributación en general sea única para este sector, a fin de que sea más rentable, sostenible y competitivo”, afirmó.

En ese sentido, Hubieres calificó como injusto que ciertos renglones, como el turismo o algunos particulares, importen al país vehículos de manera exonerada, cuando el sector que representa tiene mayor impacto económico y social en la ciudadanía.

Mesa de trabajo

Por otro lado, William Pérez Figuereo coincidió en que todavía no debe producirse un aumento en el precio de los pasajes del transporte público, tanto por parte de las empresas como de los sindicatos.

Afirmó que, en caso de llevarse a cabo, esta medida debe ser consensuada en una mesa de trabajo, ya que los más impactados negativamente serían los «dominicanos de a pie».

Tanto Pérez Figuereo como Hubieres advirtieron que el Gobierno debe comenzar desde ahora a coordinar acciones con los diferentes actores, gasolineros, importadores, transportistas y sociedad civil, entre otros, para enfrentar este momento de incertidumbre y evitar que el alza de los combustibles afecte en mayor medida a la ciudadanía.

Además, plantearon que, una vez el precio del petróleo se estabilice o se sitúe en niveles inferiores a los actuales, los hidrocarburos también deberían reflejar reducciones en sus precios.

“Gobierno, empresas o federaciones no deberían tomar decisiones por sí solos en momentos como el que estamos viviendo. La consulta y la planificación deben ser claves para adaptarnos a los nuevos escenarios y enfrentar las adversidades”, expresó Pérez Figuereo.

Movilidad eléctrica

Ambos dirigentes del transporte explicaron que una alternativa frente a la situación de los combustibles es reducir la dependencia de estos. Es decir, fomentar a gran escala la movilidad eléctrica y la generación de energía verde, con responsabilidad social y de manera seria.

Pérez sostuvo que las autoridades no están aprovechando la energía limpia ni sus ventajas como debería ser. Mientras que Hubieres señaló que en el país «solo unos pocos se benefician» de la importación de vehículos eléctricos, debido a que estos también enfrentan altos impuestos para los ciudadanos comunes.

Un apunte

Cae importación combustibles

Las importaciones de combustibles en República Dominicana registraron una reducción durante los primeros dos meses de 2026, al totalizar US$698.84 millones, para una disminución de 14.18 % respecto a los US$814.31 millones importados en igual período de 2024, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En términos absolutos, la factura energética del país se redujo en US$115.4 millones, reflejando menores compras de varios derivados del petróleo, especialmente combustibles utilizados en la generación eléctrica y el transporte.