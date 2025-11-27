Benjamín Netanyahu y el fin del acuerdo de paz en Medio Oriente

Benjamín Netanyahu Primer ministro Israel

Las más de 400 personas que han muerto en ataques militares en la franja de Gaza y su radical oposición a la creación de un Estado palestino han pulverizado el acuerdo de paz en Medio Oriente. Con la violación del convenio ha ridiculizado al presidente estadounidense Donald Trump, quien fue el mentor de la iniciativa.

José Francisco Deschamps Presidente Fedofutbol

La suspensión por un año del onceno Atlético de San Cristóbal por supuesto amaño de partidos golpea la imagen del fútbol en el país. Aunque pudiera estar muy lejos de las violaciones algo se le pega aunque sea por una falta más eficaz de fiscalización de la operación de los conjuntos. Como en otros deportes el detonante fueron las apuestas.

Stephora Anne-Mircie Joseph Estudiante fallecida

El velo de misterio que según los familiares rodea su muerte tiene que despejarse. En el colegio Da Vinci, de Santiago, donde estudiaba le dijeron a la madre que la jovencita de 11 años se había ahogado en una piscina durante una excursión. Pero la angustia se ha adueñado de la señora al no disponer de más información sobre el caso.