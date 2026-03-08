Cae abatido «El Mono», otro supuesto delincuente que habría enfrentado una patrulla policial en Herrera

SANTO DOMINGO OESTE.– Un presunto delincuente, vinculado a múltiples asaltos en la vía pública, cayó abatido tras enfrentarse a tiros con una patrulla de la Policía Preventiva y de Investigaciones en el sector de Herrera.

El general de brigada Eddy Francisco Pérez Peralta, director regional de la Policía Nacional en SDO, identificó al fallecido como Robert Santiago, de 31 años, alias “El Mono”.

El sospechoso murió mientras recibía atenciones médicas en un hospital público local, tras resultar gravemente herido durante el intercambio de disparos el pasado viernes.

Modus operandi y víctimas

Según el informe oficial, Santiago y un acompañante —actualmente prófugo— habían sido señalados por numerosos ciudadanos como los responsables de atracos a mano armada en la zona. Las víctimas reportaron haber sido despojadas de teléfonos celulares, dinero, prendas y documentos personales bajo amenazas con armas de fuego y blancas.

Las denuncias, interpuestas en diversos destacamentos y fiscalías, detallan que los asaltos ocurrían principalmente en las primeras horas del día, cuando los ciudadanos se dirigían a sus centros de trabajo y estudios en sectores como: Holguín, Prolongación 27 de Febrero y Barrio Libertador de Herrera.

Investigación en curso La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan abiertas para localizar y capturar al cómplice del occiso. Las autoridades exhortan a cualquier ciudadano que haya sido víctima de estos individuos a formalizar su denuncia para fortalecer el proceso legal.