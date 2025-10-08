Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que merece el Premio Nobel de la Paz por haber “puesto fin” a siete guerras durante su segundo mandato, aunque admitió que duda que el comité le otorgue el galardón, insinuando que podrían “buscar una excusa” para negárselo.

“No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas guerras, pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, expresó Trump ante la prensa, al ser consultado sobre sus expectativas respecto al premio que será anunciado este viernes.

El mandatario afirmó haber contribuido al fin de siete conflictos internacionales, entre ellos los de Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán, y aseguró que la guerra en Gaza podría convertirse en la octava gracias a su plan de paz. También expresó su confianza en resolver la guerra de Ucrania.

Quizas te interese: Trump podría viajar a Egipto este domingo si avanzan las negociaciones de paz en Gaza

Sin embargo, expertos internacionales han cuestionado esas declaraciones, señalando que no existen tratados de paz formales impulsados por Trump y que en varios de esos casos solo se alcanzaron treguas temporales o acuerdos informales.

Pese a las críticas, el presidente ha recibido respaldo y nominaciones de varios países como Israel, Pakistán, Camboya, Armenia y Azerbaiyán, cuyos gobiernos han apoyado su candidatura al Nobel.

Trump ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz, especialmente desde que su rival político, el expresidente Barack Obama, lo obtuvo en 2009, un hecho que ha mencionado en reiteradas ocasiones como una “injusticia histórica”.