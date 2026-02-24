Trump concederá medalla presidencial al guardameta de la selección de hockey sobre hielo

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad al guardameta de la selección estadounidense de hockey sobre hielo, Connor Hellebuyck, tras su destacada actuación en los Juegos de Invierno.

“Quiero agradecer tu actuación en los Juegos. Qué trabajo tan especial has realizado”, expresó el mandatario, quien al inicio de su discurso invitó al equipo completo al Capitolio, gesto que fue aplaudido por legisladores republicanos y también por algunos demócratas.

Entre bromas, Trump comentó: “Es la primera vez que los veo levantarse”, en referencia a miembros del Partido Demócrata que se pusieron de pie para reconocer al equipo.

Oro histórico para Estados Unidos

Estados Unidos conquistó la medalla de oro por primera vez en 46 años tras vencer 2-1 en tiempo extra a Canada men’s national ice hockey team, considerada una de las mayores potencias en este deporte.

Hellebuyck, quien milita en los Winnipeg Jets, fue clave en la victoria con una actuación determinante bajo los tres palos.