Donald Trump

Presidente Estados Unidos

La confrontación con el papa León XIV sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano es otro frente que acentúa su espíritu belicista. En la controversia no ha reparado en disfrazarse de Jesucristo para proyectar una imagen de salvador de la humanidad. Tan censurables como sus guerras son las irreverencias.

Víctor D´Aza

Víctor D´Aza

Presidente de la LMD

La necesidad de los compactadores que donará el Gobierno a decenas de cabildos no está en discusión. Es normal que con las carencias que tienen las alcaldías defienda el aporte. Es importante que sepa que lo que se cuestionó —y el Gobierno lo entendió— fueron las condiciones de la licitación para adquirir los camiones. Nada más.

Yewande Komolafe

Emprendedora

Su conmovedora historia, que reprodujo Listín Diario de The New York Times, es un buen estímulo para emprendedores y pusilánimes. Limitaciones como la amputación de sus piernas tras una enfermedad no la han abatido ni impedido moverse, escribir recetas culinarias para medios, cocinar ni desarrollar proyectos.