Washington.– La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, despidió este viernes a la fiscal Elizabeth Yusi, quien se negó a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Esta última fue acusada luego de ser una de las principales investigadoras de las actividades empresariales del republicano.

El Departamento de Justicia de Trump notificó la destitución de Yusi, quien rechazó las peticiones públicas del mandatario de imputar a la fiscal general James, argumentando que no encontraba causas probables para presentar cargos.

Según el New York Times, la adjunta de Yusi, Kristin Bird, también fue cesada este viernes.

Durante su carrera, la fiscal Yusi supervisó distintos casos penales en el distrito este de Virginia, destacándose por obtener condenas en casos de delitos violentos y fraude.

El 9 de octubre pasado, un gran jurado federal en Virginia acusó formalmente a James por fraude bancario y declaraciones falsas en relación con una propiedad que compró en 2020 en Norfolk.

Durante esta administración, la fiscal general Pam Bondi ha presentado cargos contra figuras incómodas para Trump, incluyendo a la fiscal James, al exdirector del FBI James Comey y, recientemente, al exasesor de seguridad John Bolton, a quien Trump ha reconocido públicamente como su enemigo.

En el contexto político y judicial de Estados Unidos, la Administración del expresidente Donald Trump mantuvo una postura confrontativa frente a varios funcionarios que investigaban actividades vinculadas a su persona o su entorno.

Durante su mandato, Trump presionó en múltiples ocasiones para que se presentaran cargos legales contra opositores y críticos, generando tensiones en el sistema judicial.

Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, se destacó por liderar investigaciones contra el expresidente Trump y su organización. En 2022, James presentó una demanda contra Trump por supuesta manipulación del valor de activos inmobiliarios y financieros para obtener préstamos y seguros bajo condiciones ventajosas.

En respuesta a estas investigaciones, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump tomó medidas que incluyeron la destitución de fiscales que no accedían a las peticiones de imputar a figuras como James.

Elizabeth Yusi, fiscal que supervisaba casos en Virginia, fue despedida tras negarse a presentar cargos contra James, lo que evidenció la tensión entre el Ejecutivo y el aparato judicial en relación a la independencia de los fiscales.

Además, durante esta etapa, la fiscal general Pam Bondi, también ligada a la administración Trump, presentó acusaciones contra personajes considerados adversarios del expresidente, como James Comey y John Bolton, reforzando la percepción de una estrategia de persecución judicial contra sus opositores.