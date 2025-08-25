Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, despidió este lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que este publicó en su red social Truth Social.

En la carta dirigida a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara- «(…) Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato«