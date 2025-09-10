Salt Lake City.- Charlie Kirk, el activista ultraconservador y fundador de Turning Point USA (TPUSA), estrecho aliado del expresidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles durante un acto público en una universidad a las afueras de Salt Lake City, Utah, según reportes locales.

Kirk, de 31 años, se destacó desde joven por su activismo conservador y por impulsar la participación de la generación Z en la política estadounidense. Su carrera comenzó a los 17 años como voluntario en la campaña al Senado del republicano Mark Kirk en Illinois, y poco después escribió para la web ultraconservadora Breitbart News, denunciando supuestos sesgos progresistas en los libros escolares. Su trabajo llamó la atención de Fox News, donde se convirtió en una voz influyente dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Fundador de Turning Point USA

En 2012, Kirk fundó Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca fortalecer el conservadurismo en campus universitarios. La organización, financiada por importantes figuras de la derecha estadounidense, cuenta con más de 800 sucursales en universidades de todo el país.

A través de TPUSA, Kirk organizó eventos multitudinarios que promovían la militancia anti-woke, la defensa del libre mercado y la reducción del tamaño del Gobierno, convirtiéndose en una figura central del proselitismo juvenil conservador.

Vida personal

Charlie Kirk vivía en Scottsdale, Arizona, estaba casado con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos, y profesaba la fe evangélica. Tras conocer la noticia del asesinato, Frantzve compartió un pasaje bíblico en su cuenta de X.

Kirk era hijo de una consejera de salud mental y un arquitecto, quienes le sobreviven. Su meteórico ascenso en la política republicana lo llevó a abandonar la universidad antes de graduarse.

Su muerte marca un duro golpe para la derecha estadounidense y el movimiento MAGA, dejando un vacío en la organización que él mismo ayudó a consolidar durante más de una década.