Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes su primer video en TikTok desde su regreso a la Casa Blanca, dirigiéndose directamente a los jóvenes con un mensaje que generó gran repercusión: “Me deben una”.

El mensaje desde el Despacho Oval

“A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”, expresó el mandatario en el clip grabado desde su oficina presidencial.

El video rozó el millón de visualizaciones en tres horas, con 147.000 “me gusta”, 6.000 comentarios y más de 7.000 compartidos, según datos oficiales.

TikTok y la seguridad nacional

La publicación marca el regreso de Trump a la plataforma desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, cuando venció a la demócrata Kamala Harris.

Días atrás, el mandatario firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro y legal” de la aplicación en Estados Unidos, tras un acuerdo con su empresa matriz, ByteDance.

El Congreso estadounidense había establecido que TikTok debía separar su operación en EE.UU. de la matriz china para evitar riesgos de seguridad nacional, especialmente en torno al acceso a los datos de usuarios.

La empresa Oracle será la encargada de supervisar la seguridad del algoritmo en la versión estadounidense de la app, informó la Casa Blanca, que también abrió su propio perfil oficial en TikTok para celebrar esta nueva etapa.