Trump sobre Venezuela: «Ya me decidí pero no puedo decirles qué será»

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes «ya me decidí» al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones relacionadas con Venezuela y sobre sus posibles acciones militares.

Donald Trump aseguró tener una decisión, pero agregó que no puede decir «qué será», cuando una periodista le preguntó sobre las varias reuniones sostenidas con el Pentágono respecto a las operaciones militares desplegadas en el Caribe, cerca de Venezuela.

Las muy breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, ocurrieron durante su caminata hacia el avión presidencial.

Desde allí partió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

Reuniones con el Pentágono

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario se había reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono.

El encuentro habría sido para discutir «una serie de opciones» sobre la estrategia militar contra Venezuela.

El diario citó a un funcionario anónimo que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos.

Ambigüedad estratégica y acciones en el Caribe

El mismo funcionario destacó que Trump es «muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica«, y que evita transmitir a los adversarios sus próximos pasos.

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada, con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo que fueron «asesinados«, según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de ´Lanza del Sur´.

Esta misión ha generado incertidumbre por la falta de detalles sobre su alcance y, de acuerdo con Hegseth, tiene como objetivo eliminar las drogas traficadas rumbo a territorio estadounidense.