Aunque apenas le importe, el presidente estadounidense Donald Trump no solo es duramente criticado por la guerra contra Irán, sino por el supuesto “discurso de odio” contra los inmigrantes.

Expertos de la ONU han advertido que la persecución y denigración de los inmigrantes legales e ilegales están alentando graves violaciones de los derechos humanos.

Al propio tiempo sectores que se identifican como republicanos cuestionan el despliegue de la guerra contra Irán, de la que los consumidores comienzan a sufrir los efectos del alza de los carburantes.

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Los expertos de la ONU, encargados de velar por el cumplimiento de la convención internacional antidiscriminación, denunciaron como violatorios el frecuente uso del perfil racial y los controles de identidad.

El pánico se ha instalado en inmigrantes latinos, africanos y asiáticos por los operativos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Trump, desde antes de asumir el poder, se ha referido a los inmigrantes con desprecio. Las secuelas de la guerra en Irán han incrementado las críticas sobre su discurso.