Las pandillas haitianas desafían a la ONU

Archivo - Una mujer y su hija pasan corriendo frente a una barricada levantada por la policía en protesta por el mal gobierno policial en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de enero de 2023. Las casi 200 pandillas de Haití se han aprovechado del caos, luchando por el control. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

Las pandillas haitianas han vuelto a desafiar a las tropas internacionales con el ataque en la región central durante el cual mataron a hombres, mujeres y niños, incendiaron viviendas y obligaron a sobrevivientes a huir sin rumbo.

Los maleantes, fuertemente armados, ya habían declarado su determinación de no replegarse, sino de enfrentar a las fuerzas antipandillas de la ONU desplegadas para restablecer el orden y la seguridad en la nación.

Con las brutalidades de los pandilleros y el terror que predomina en la población las perspectivas son cada vez más escalofriantes. En el último ataque los facinerosos exhibieron armas modernas, que se supone consiguen por medio de contrabandos.

La fuerza que exhiben los pandilleros reclama para combatirlos más tropas internacionales, pero bien equipadas. Sería frustratorio que el actual contingente de la ONU fracase, como ocurrió con la misión liderada por Kenia, en la lucha contra las bandas que tienen en zozobra a la nación.

Puedes leer: Recuperación de espacios públicos: un paso con muchos desafíos

Además de la violencia la comunidad internacional tiene que hacer más para reducir la espantosa crisis alimentaria y sanitaria que golpea a los haitianos. Aunque por ahora lo más desafiante sean las embestidas de las bandas criminales.