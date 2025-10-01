SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió una acción de amparo de extrema urgencia y ordenó la reinscripción inmediata del menor Adrián Smith Ogando Ortiz en el Colegio Nacional Evangélico para el año escolar 2025-2026.

La decisión, contenida en la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00508, fue dictada el 25 de septiembre de 2025 y reconoce como derechos fundamentales vulnerados la dignidad humana y la educación, en favor del estudiante.

El tribunal dispuso que el centro educativo, el Distrito Educativo 15-03 y el Ministerio de Educación, en calidad de interviniente voluntario, ejecuten la sentencia en un plazo no mayor de 48 horas, no obstante, cualquier recurso que se interponga.

Asimismo, el proceso fue declarado libre de costas, y la decisión será publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

Con este fallo, la justicia reafirma el carácter irrenunciable y prioritario del derecho a la educación en la República Dominicana.