TSE aplaza audiencia de proceso contra Fuerza Pueblo por asamblea

Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el martes 17 de este mes la audiencia para conocer la demanda en nulidad, recurso de impugnación y solicitud de medida cautelar contra el Partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte.

El tribunal concedió una prórroga para la comunicación recíproca de documentos entre las partes, en el proceso identificado con el expediente TSE-01-0004-2026.

La acción judicial busca que se declare la inexistencia de los plenarios celebrados los días 29 de enero y 8 de febrero de este año. De forma subsidiaria, también se solicita la impugnación y nulidad del pleno electivo, junto con una medida cautelar para que los dirigentes resultantes de dichos procesos no asuman funciones ni convoquen asambleas ordinarias o extraordinarias en la Dirección Ejecutiva Municipal de Santo Domingo Norte.

Los recurrentes en el proceso son Diderot Mateo Brito, Virgilio Solano, Danilo Santana, Rosmeris Ana Bello Ramírez y Juana de los Santos Hernández.

Mientras que la parte recurrida está integrada por la Comisión Especial de Reservas y Consenso, la Comisión Nacional Electoral, la Secretaría de Organización y la Comisión Electoral Municipal del Partido Fuerza del Pueblo.

Además, los demandantes solicitan la nulidad de cualquier acto o actividad realizada por la Dirección Ejecutiva Municipal, hasta que el tribunal conozca y decida sobre la demanda y las impugnaciones presentadas ante esa organización política.

El aplazamiento fue dispuesto por los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE, junto a Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García Guzmán.