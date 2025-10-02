Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la demanda en ejecución de sentencia contra el Partido Justicia Social (JS), interpuesta mediante la sentencia TSE/0022/2025, dictada el 4 de septiembre de 2025, que imponía un pago de RD$1,500.00 diarios.

Decisión del Tribunal

Los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri; Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares, rechazaron la demanda tras comprobar en el expediente que el partido demandado entregó los informes financieros sobre el uso de fondos públicos otorgados por la Junta Central Electoral (JCE).

Previo a su decisión, el Tribunal ratificó la recalificación del caso, otorgada en sentencia in voce, y conoció el proceso como demanda en referimiento en ejecución de sentencia y liquidación de astreinte de la decisión TSE/0022/2025, al considerarlo el procedimiento aplicable.

Demanda admitida en la forma

El TSE admitió en cuanto a la forma la demanda en referimiento en ejecución de sentencia y liquidación de astreinte, incoada el 19 de septiembre de 2025 por el ciudadano Rubén Darío Rodríguez Beato contra el Partido Justicia Social (JS), por haber sido presentada conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Asimismo, los jueces declararon el proceso libre de costas y dispusieron que la ordenanza sea notificada a las partes vía Secretaría General y publicada en el portal institucional del TSE.

Recurso de impugnación pendiente de fallo

Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral dejó en estado de fallo reservado el Recurso de Impugnación contra la Resolución 1-2025, emitida por la Dirección Ejecutiva Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del municipio El Valle, provincia Hato Mayor.

Esta acción fue presentada por los señores David Ambioris Tiburcio Pérez, José Abelardo Pérez Severino, Eddy Núñez Mejía y José Manuel Javier Cruz.

La parte accionada corresponde a la Dirección Ejecutiva Municipal del PRM de El Valle, encabezada por los ciudadanos:

Martín Sabino Reyes, secretario electoral.

Julio Enrique Nolasco, presidente.

Porfirio Escarfuller J., secretario.

Manuel de Jesús Nolasco, secretario de organización.

José Peguero Sosa, primer vicepresidente.

Pedro C. Payano S., primer subsecretario.

Wilkys Jiménez J., secretario de finanzas.