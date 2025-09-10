Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó este miércoles el fallo sobre un Recurso de Impugnación interpuesto contra el partido Fuerza del Pueblo (FP) y sus Comisiones de Justicia Electoral y Nacional Electoral.

Durante la audiencia, la Alta Corte rechazó la solicitud de la parte demandada de otorgar un plazo para el depósito de un escrito de fundamentación de conclusiones, argumentando que el proceso fue declarado de urgencia.

Argumentos del TSE

El presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, explicó que no procedía el plazo requerido, tomando en cuenta que las conclusiones ya fueron presentadas de forma oral.

“El proceso ha sido declarado de urgencia, por lo que no podemos retrasar una decisión para permitir el depósito de documentos o escrito de conclusiones, tomando en cuenta que las mismas se han presentado in voce durante la audiencia”, sostuvo Camacho Hidalgo.

El tribunal estuvo integrado además por los jueces titulares Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.

Los impugnantes

Entre los firmantes de la acción figuran: Miguel Ángel García Rosario, Juan Antonio Arias Tejeda, Urbano de la Rosa Guzmán, Francisco José Arias Jiménez, Jesús Peña Guante, Omar Bienvenido Mena Monegro, Juan Federico Estrella Bueno, Marys Valenzuela, Danny Antonio Núñez Rodríguez, Paco Ureña Hernández, Joel Amador Jiménez, Sebastián Gregorio Pimentel Suriel, Wilson Berigüete Benzán, Wilson Galán del Orbe, Ana Josefa Valenzuela y Ramón Antonio Rodríguez Melo.

Audiencia de amparo aplazada

El TSE también informó que la audiencia relativa a una Acción de Amparo Electoral contra la Fuerza del Pueblo fue aplazada para el jueves 18 del presente mes, tras un acuerdo entre las partes.

La acción fue interpuesta por Ángela Melania Gómez Polanco y Jazmín Altagracia Polanco Valdez.