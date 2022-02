SANTO DOMINGO – Lanzando en un partido de vida o muerte para los Gigantes del Cibao, el zurdo Tyler Alexander iba rodando hacia la historia confiado en que cumpliría con el objetivo de lograr el ansiado boleto al juego final de la Serie del Caribe.

“A medida que iban pasando las entradas me sentía más confiado, más seguro de mis lanzamiento y mucho más emocionado”.

Tyler Alexander: “Sabía que se trataba de un juego grande” 2

Esas fueron las palabras con las que el tirador estadounidense describió su coqueteo con un juego perfecto la noche del miércoles.

Alexander retiró en línea a los primeros 24 bateadores de los mexicanos Charros de Jalisco hasta que llegó el batazo de dos bases de Isaac Rodríguez, ante una recta abriendo el noveno capítulo.

“Me enfoqué en lanzar strikes. Sabía que se trataba de un juego grande e importante, no me preocupé por hacer mucho, solo me relajé sin esforzarme demasiado”, destacó el lanzador del Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

Te puede interesar leer: Joya de Tyler Alexander guía Gigantes al juego final

Alexander realizó 86 lanzamientos de los cuales 69 fueron strikes mezclando su bola rápida a la altura de las rodillas, con el cambio y otros lanzamientos rompientes para sacar de paso a sus oponentes.

El veterano lanzador salió de juego después del doble de Rodríguez en medio de una cálida ovación que le tributaron los aficionados que abarrotaron el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Sobre el reto de dar el pase a los Gigantes del Cibao el pase a la final de la Serie del Caribe, indicó que en todos los aspectos de su vida trata de sentirse confiado y seguro, “y hoy no ha sido la excepción”, expresó.

Dijo sentirse ajeno a que podía escribir su nombre en la historia por el juego perfecto que estaba lanzando, aunque reveló que las cosas se comenzaron a poner intensas en la octava entrada cuando la multitud se metió de lleno en su actuación y estuvo coreando cada lanzamiento.

Alexander se quedó corto por tres outs de unirse al también zurdo norteamericano Tommy Fine, quien ha sido el autor del único juego sin hits ni carreras en la historia de las Series del Caribe.

Fine logró la hazaña en la edición de 1952 en Ciudad Panamá lanzando por los Leones de La Habana contra Cervecería Caracas de Venezuela. El juego terminó 1-0.

En su siguiente salida frente al Carta Vieja de Panamá, Fine tiró siete episodios sin hits y terminó ganando el juego 11-3. Fue electo Jugador Más Valioso del evento.

Por: David A. Hernández