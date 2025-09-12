Utah, EE.UU. — El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el principal sospechoso del asesinato del reconocido activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El anuncio fue realizado por el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa. “Lo tenemos”, afirmó, al confirmar que Robinson permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Utah.

Confesión y arresto del sospechoso

De acuerdo con fuentes policiales citadas por CBS News, el padre de Robinson lo reconoció en las imágenes difundidas por el FBI y lo confrontó. El joven confesó el crimen y manifestó su intención de quitarse la vida, pero su padre informó la confesión a un joven pastor amigo de la familia, quien alertó al Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Robinson fue arrestado el jueves a las 22:00 horas. Cuando los agentes lo encontraron este viernes, vestía la misma ropa que aparecía en los videos de seguridad captados el día del asesinato: gorra oscura, gafas de sol, camiseta con una bandera de EE.UU. y un águila, pantalón vaquero y zapatillas grises.

Evidencias y mensajes en Discord

Los investigadores localizaron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla oscura con mira telescópica, además de casquillos con inscripciones como “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!” y “Bella ciao”.

El compañero de cuarto de Robinson mostró mensajes enviados por el sospechoso en Discord, donde decía que debía recoger un rifle, dejarlo en un arbusto y mencionaba detalles del arma y de las balas, lo que coincidía con la información del crimen.

Perfil de Tyler Robinson

Según la investigación, Robinson no era estudiante de la UVU. Estudiaba electricidad en el Dixie Technical College, en el suroeste de Utah, y anteriormente cursó un semestre en la Universidad Estatal de Utah en 2021.

Es el mayor de tres hermanos, su padre tiene un negocio de instalación de encimeras y gabinetes, y su madre es trabajadora social. La familia, activa en la iglesia mormona, reside en Washington, al sur de Utah.

Un vecino dijo a CBS News que los padres de Robinson “quieren mucho a sus hijos” y que el joven tenía opiniones políticas opuestas a las de su familia. Un familiar relató que recientemente se había mostrado “más político” y expresó su rechazo a Kirk durante una cena familiar.

Reacciones y pedido de pena de muerte

El expresidente Donald Trump felicitó a las autoridades y pidió un juicio rápido y pena de muerte para el acusado. “Kirk era la mejor persona y no se merecía esto”, dijo en Fox & Friends.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, agradeció a la familia de Kirk, a Trump y al vicepresidente Vance por los recursos brindados, y destacó el “progreso histórico” logrado en apenas 33 horas de investigación.

Muerte de Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, era uno de los activistas conservadores más influyentes en EE.UU. y aliado cercano de Donald Trump.

Fue asesinado de un disparo el miércoles durante un evento en la UVU. Según la policía, el atacante disparó desde el techo de un edificio cercano al patio donde Kirk ofrecía su charla. Fue trasladado al hospital en un vehículo particular, pero murió poco después.