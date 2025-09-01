Europa.- La Unión Europea ha dictado que, a partir de este 1 de septiembre y de forma inmediata, queden prohibidas dos sustancias muy utilizadas en los esmaltes de uñas semipermanentes por ser consideradas «carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción«.

Estas sustancias son el óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y la dimetiltolilamina (DMPT). Para saber si los esmaltes de uñas semipermanentes son seguros, es importante comprobar si llevan o no estos ingredientes en su etiquetado, y optar por marcas que declaren estar libres de TPO/DMPT.

UE prohíbe el uso

Desde este mismo día, según la legislación europea, recogida en el Reglamento (UE) 2025/877 (norma que actualiza la ley de cosméticos, Reglamento 1223/2009, añadiendo la prohibición de estas dos nuevas sustancias) no se podrán introducir nuevos cosméticos que contengan TPO y DMPT, ni tampoco seguir suministrándolos de forma profesional, ni siquiera hasta el fin de las existencias en los salones de uñas.

«El riesgo está en la exposición continua», declara para laSexta el Dr. José Miguel García Cebrián, ginecólogo de la clínica de reproducción asistida Ginemed Sevilla. Esto es, «una exposición puntual no suele tener consecuencias graves». El objetivo, por tanto, según la Comisión Europea, es proteger no solo a las clientas, sino también a las trabajadoras de estos centros de belleza que están en contacto a diario con estos productos.

El uso de esmaltes semipermanentes ha crecido mucho en los últimos años (se trata de esmaltes especiales que se secan con dispositivos leds de UV y pueden durar hasta dos o tres semanas); sin embargo, se desconocían los posibles riesgos de algunos de sus componentes como eran el TPO y el DMPT. Ambos se usaban para acelerar el secado del color y para que el esmalte se endureciera y quedase fijado a la uña al exponerlo a la lámpara led.

Ya en el año 2023, se alertaba del daño que podía las lámparas LED. La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) mandaba entonces un mensaje tranquilizador: «La cantidad de radiación acumulada en ese tiempo que le llega realmente a una persona que se está realizando una de estas manicuras es de seis a ocho veces menos de la obtenida bajo el sol en un día de verano que pudiese dar lugar a algún tipo de daño en la piel.

UE advierte daños en el ADN celular

Pero aseguraba que «potencialmente, a la larga, y con mucha acumulación de sesiones, no se puedan descartar daños en el ADN celular por las longitudes de onda ultravioleta que utilizan estos dispositivos lumínicos, lo que a su vez podría generar fotoenvejecimiento y pigmentación, así como reacciones alérgicas en la piel». Así, recomendaban utilizar medidas de protección, como la fotoprotección en las manos.

Cómo afectan las sustancias TPO y DMTA, presentes en algunos esmaltes semipermanentes

En el caso concreto del TPO, tal como detalla el doctor García Cebrián, varios estudios en laboratorio «han mostrado que puede provocar daño en el ADN y actuar a través del estrés oxidativo, lo que ha llevado a que en Europa se limite su uso en cosméticos». Y aunque no se ha confirmado que cause cáncer en humanos, añade, «sí se considera una sustancia de preocupación».

En cuanto a DMTA, explica el experto, «también puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. En exposiciones prolongadas, puede afectar al hígado y al riñón, y existen indicios de que podría interferir con la fertilidad al comportarse como un posible disruptor endocrino (sustancias que alteran el equilibrio hormonal)».

En cuanto a sus consecuencias, señala el doctor, «a corto plazo, una exposición ocasional a estas sustancias no suele afectar a la fertilidad, aunque puede causar irritación en la piel».

Pero en cambio, «a largo plazo, el TPO se ha vinculado en animales con daño en el ADN, alteraciones embrionarias y menor fertilidad, y el DMTA, tras exposiciones frecuentes, puede dañar hígado y riñón, alterar el equilibrio hormonal y afectar a la calidad de los espermatozoides y órganos reproductivos», afirma.

De este modo, insiste García Cebrián en que «el riesgo está en la exposición continua», aunque, según aconseja, «se recomienda reducir el uso de estos productos, optar por alternativas más seguras (esmaltes convencionales o al agua) y reforzar medidas de protección en profesionales expuestos. Grupos como embarazadas, mujeres en lactancia, adolescentes y personas en edad fértil deben extremar precauciones».