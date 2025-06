Ulises Rodríguez: protocolo migratorio en Santiago “es un reto”

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, valoró positivamente la ejecución del protocolo migratorio implementado por el Gobierno contra los haitianos ilegales en el país, pero aseguró que su aplicación en la Ciudad Corazón representa un reto que demanda mayores esfuerzos y una revisión constante, debido a la complejidad del fenómeno en zonas urbanas como esta.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Rodríguez expresó que el plan de 15 puntos anunciado por el presidente Luis Abinader se está aplicando correctamente, aunque con desafíos importantes.

Alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez./ Foto: Ulises Rodríguez.

«Nosotros le estamos dando seguimiento a lo que es el plan que anunció el presidente con esos 15 puntos y está funcionando bien en lo que respecta a la ejecución, pero ustedes deben de saber que estamos tratando con un tema delicado y que va a requerir de mayores esfuerzos y de una revisión permanente porque esta gente, en el caso sobre todo de Santiago, se las arreglan porque cuando usted lo mueve de un sitio ellos se mueven a otro lugar», afirmó Rodríguez.

El alcalde de Santiago explicó que la coordinación con Migración ha permitido implementar operativos conjuntos, a partir de la identificación de puntos críticos a través de las juntas de vecinos y los policías municipales.

«Sí, está funcionando bien en el sentido de que los oficiales de Migración persiguen donde ellos pueden identificarlo, pero ahí entra la alcaldía y el acuerdo, y es que nosotros identificamos lugares a través de las juntas de vecinos, a través de los policías municipales y entonces ahí se dan las acciones en conjunto para que Migración pueda hacer el trabajo, pero es un reto este tema«, señaló.

El alcalde enfatizó que, aunque reconoce la importancia de controlar la migración ilegal de haitianos, también es un tema que debe estudiarse a profundidad y en conjunto.

«Tenemos el problema de los vendedores ambulantes en las calles, que a veces van juntos, no sé cómo le avisan y ocupan un espacio… A mí no me gusta la persecución, a mí me gusta tomar medidas antes de, para no estar detrás de un problema persiguiendo, eso para mí no es inteligente, hay que usar otros métodos y por eso hay que discutirlo en una mesa».

Ulises Rodríguez subrayó que el enfoque debe ser revisado junto a las autoridades responsables, para garantizar una aplicación más estratégica del plan.

«Lo que nos toca ahora mismo es mantener el control y para eso tengo que sentarme, no puedo hablar solo del tema porque tengo que sentarme con las autoridades de Migración para revisar eso», dijo.

«Yo particularmente me gusta mantener la credibilidad, yo quiero sentarme y analizar. Lo que respecta al tema migratorio en el país yo tengo mi propio criterio… es un tema serio, amplio y profundo para discutir«, agregó.

Protocolo

El protocolo migratorio al que hace referencia Rodríguez forma parte de las medidas anunciadas por el presidente Abinader el pasado mes de abril, que incluyen deportaciones de inmigrantes haitianos ilegales, centros de detención temporal, restricción del acceso a servicios públicos para quienes estén en condición migratoria irregular, y mayor fiscalización, sobre todo en el área de salud pública.

En este contexto, Santiago ha sido uno de los puntos más sensibles en cuanto al movimiento migratorio de haitianos, lo que ha obligado a las autoridades municipales a involucrarse directamente en la implementación del plan nacional, procurando un balance entre legalidad, orden público y respeto a los derechos humanos.