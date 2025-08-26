La impactante historia de una madre y un acto trágico en el Ensanche Isabelita

El corazón de la sociedad se estremece con la infausta noticia de que una madre envenenó a sus tres hijos menores y se suicidó en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, en lo que ha sido una sucesión de tragedias perpetradas por mayores contra niños y niñas.

Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, dio a tomar a sus vástagos de 7, 9 y 11 años, un jugo con la sustancia venenosa que les segó la vida y también ingirió del veneno, parte del cual fue encontrado en un envase por la Policía.

¿Qué tormento tan grande agobiaba a esa señora que llegó al extremo de asesinar a sus tres hijos? La Policía dijo que la homicida-suicida dejó una nota en la que relata los motivos que la indujeron a cometer ese crimen, en torno a la cual los investigadores procuran comprobar su autenticidad.

Durante las últimas semanas la ciudadanía ha sido estremecida por sucesos trágicos, como el de la niña del sector Los Gandules, de la capital, que murió a causa de los golpes que le infirió una pareja de tutores, el individuo despechado que ahorcó a su hijo de dos años y se suicidó de la misma manera. ¿Hacia dónde nos llevan estos caminos?