Mal comienzo

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, no ha terminado bien de juramentarse cuando ya afronta su primer encontronazo con el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.

Tras ser emplazado ha tenido que retractarse de expresiones durante una reunión celebrada el 19 de junio en que tilda a los regidores de “corruptos, incapaces” y de venduteros de densidades.

Los regidores le habían dado plazo hasta mañana jueves para que se retractara de los comentarios so pena de declararlo “persona no trata” en el Distrito Nacional. “Soy un servidor público”, dijo González al indicar que se retractaba y pedía disculpas si los regidores se sintieron ofendidos.

Además de la OMSA, González dirige el Sistema Nacional de Movilidad Escolar (TRAE). El funcionario aclaró que no está en reñir, sino concentrado en completar los 1871 autobuses que necesita el programa para beneficiar a estudiantes de familias de bajo ingreso.

Pero por más que trate de huir del encontronazo tendrá en lo adelante que aprender no solo a medir las rutas de los autobuses, sino sus palabras, siempre que no esté dispuesto a echar el pleito.