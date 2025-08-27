SANTIAGO.- Un hombre mató a golpes y de varias cuchilladas a un anciano anoche tras negarse a entregarle una suma de dinero que le pidió, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua (los Cocos), informó esta mañana la Policía Nacional destacada aquí.

La víctima fue identificada como Enrique Rafael Rodríguez, de 70 años de edad, mientras que el victimario como Estarlin Javier Rumaldo.

La oficina de relaciones públicas de la Policía aquí indicó que Estarlin le solicitó 200 pesos a Enrique y que al éste negarse a entregárselo, lo golpeó con un palo y luego le infirió varias heridas con arma blanca.

El homicida está detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

El cadáver de Rodríguez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.