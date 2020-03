Nueva York, (EFE).- El magnate neoyorquino, Michael Bloomberg, que anunció este miércoles su retirada de la carrera electoral, se despidió ante sus seguidores en un emotivo discurso en el que llamó a la unión de los estadounidenses para derrotar al presidente republicano Donald Trump, en las próximas elecciones de noviembre.

Con una chapa de la bandera estadounidense en su solapa y sobre un fondo de estandartes del país, el exalcalde de Nueva york insistió en que, a pesar de abandonar las primarias demócratas por los pobres resultados electorales logrados en la jornada electoral de este martes, “no me retiraré de la mayor batalla política de mi vida y espero que ustedes tampoco la abandonen”.

“Siempre he creído que la derrota de Trump empieza con la unidad detrás del candidato con la mejor opción para hacerlo y después de la votación de ayer, está claro que esa persona es mi gran amigo y gran norteamericano Joe Biden”, dijo Bloomberg, que fue interrumpido en varias ocasiones por sus simpatizantes en sus oficinas de Times Square Tras la jornada electoral del supermartes, en la que se celebraron elecciones primarias en una docena de estados, el exvicepresidente Biden ha pasado a encabezar la carrera electoral del Partido Demócrata por delante del progresista Bernie Sanders.

“Hoy, lo siento por que no hayamos ganado, pero sigue siendo el mejor día de mi vida y mañana será todavía mejor y quiero que lo sepan” dijo un emocionado Bloomberg, que fue interrumpido con gritos de U.S.A (EE.UU.). Asimismo, prometió seguir trabajando para que se aprueben leyes que garanticen la seguridad de los ciudadanos, para que se proteja a las comunidades de la crisis climática, para que mejore el sistema de salud y el educativo y contra la discriminación y la desigualdad y el derecho de las mujeres a decidir.

“Nunca he creído en hacer las cosas a medias. Por eso, cuando creo en algo pongo todo mi esfuerzo para conseguirlo”, agregó Bloomberg que se gastó más de 500 millones de dólares en su campaña. Su discurso estuvo también plagado de alusiones patrióticas que fueron respondidas por sus simpatizantes con gritos y aplausos, como cuando, también visiblemente emocionado, aseguró que sabía que quienes habían trabajado con él no lo habían hecho por él, sino por Estados Unidos.

“Nuestra campaña por una América mejor, más fuerte, mas justa, más igualitaria y más unida continúa y juntos vamos a conseguirlo”, concluyó su discurso Bloomberg haciendo referencia a su eslogan de campaña “We will get it done” (Lo vamos a conseguir).