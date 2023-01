Un gran año para el merengue

A pesar de los malos augurios auspiciados por los “analistas apocalípticos” de la industria musical de República Dominicana, la difusión del merengue tuvo en el 2022 un gran año, según se desprende de la difusión del género en la radio nacional.

Un sondeo realizado por Que Pasa entre las dos empresas de monitoreo de la música tocada durante el 2022 así lo establecen.

Unos con más difusión que otros, también lograron pegadas en los centros de diversión como discotecas y bares.

Hemos tomado como referencia los primeros 20 merengues de los charts anuales de Monitor Latino y de chequeador.com.

Los 20 merengues del 2022 de Monitor Latino son:

Si yo se lo pido (Eddy Herrera), Mi persona favorita (Ala Jaza); Dame una noche (Manny Cruz ft. Nacho ft. Daniel Santacruz), To’ tomamo (Tito Swing); Prometo (Gabriel Pagán), Tú ganas (Miriam Cruz); Ganas de amar (Jossie Esteban), De lunes a lunes (Manny Cruz); Ni en pintura (Miriam Cruz), El remedio (Los Hermanos Rosario); Rompe corazones (Raffy Díaz), Ya no quiero verte más (Orlando Conga); Desakatao (Kalimete), Llegó El Real/remix (Omega El Fuerte y Ozuna); Soy yo (Don Omar ft Wisin y Gente de zona), Amor imposible (Tito Swing); Sobrio (Ala Jaza), Homenaje a Gabby Arias (Krisspy); Provenza (Orlando Conga) y Tú tá’ hablando de mí (Pochy Familia).

También te podría interesar: Las 10 bachatas más populares de 2022

Pochy Familia

Para la empresa chequeador.com los 20 merengues del pasado año son:

Tú ganas (Miriam Cruz), Después de la playa (Bad Bunny); Si yo se lo pido (Eddy Herrera), Llegó El Real/remix (Omega ft. Ozuna); Ni en pintura (Miriam Cruz), To’ tomamo (Tito Swing), Prometo (Gabriel Pagán); Dame una noche (Manny Cruz ft. Nacho y Daniel Santacruz), Despechá (Rosalía); Sobrio (Ala Jaza), Mi persona favorita (Ala Jaza); Homenaje a Gabby Arias (Krisspy), Ya no quiero verte más (Orlando Conga); Rompe corazones (Raffy Díaz), Más pa’ dentro (Nexo); Provenza (Orlando Conga), El remedio (Los Hermanos Rosario); El traidor (Steffany Constanza), No me atraques (Bonny Cepeda) y Tú tá’ hablando de mí (Pochy Familia).

Una opinión

Pochy Familia, quien el pasado año lanzó a la radio “Tú tá’ hablando de mí” y “35 años”, asegura que el 2022 fue un año importante para el merengue, con mucha exposición de temas nuevos y artistas. “Se concretiza con más fuerza en los últimos tres meses y es bueno que esto sirva de base para seguir ese impulso y no lo perdamos ahora”, aseguró.

El líder de la Cocoband destacó que el pasado año se vieron en las diferentes fiestas muchas orquestas de merengue tocando, “lo que demuestra que el merengue sigue siendo una música muy fuerte en la cultura dominicana”. Entiende que la radio fue un elemento primordial y, en su caso, por la difusión de su merengue “35 años” Monitor Latino le entregó un reconocimiento por haber permanecido durante 11 semanas consecutivas número 1.

Kalimete

Exhortó a los merengueros a exponer lo nuevo empezando el año para seguir conquistando esta nueva generación de fanáticos que hoy siguen el merengue. “Esperamos que los directores de emisoras sigan apoyando el género como lo apoyaron este año que acaba de concluir”, exhortó el director de orquesta.

De la radio

Robert García, musicalizador de Hits 92, en el horario de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche, escogió los 10 merengues del 2022.