Colores vibrantes, música contagiosa y el entusiasmo característico del pueblo dominicano marcaron el ritmo del Desfile Nacional de Carnaval 2026, una celebración que convirtió el Malecón de la capital en un escenario de alegría, tradición y creatividad popular.

Cientos de personas se congregaron para disfrutar de comparsas, personajes y carrozas que llenaron de vida una de las festividades culturales más representativas del país.

Este año, el desfile estuvo dedicado a la provincia de Puerto Plata, conocida como “La Novia del Atlántico”, cuyas delegaciones llevaron al público una muestra de su identidad cultural, historia y folklore, reflejados en elaborados trajes, máscaras y coreografías que arrancaron aplausos a lo largo de todo el recorrido.

Desde tempranas horas de la tarde, familias completas ocuparon ambos lados de la avenida para presenciar el paso de los tradicionales diablos cojuelos, comparsas infantiles, grupos culturales y representaciones de distintas provincias del país.

Cada agrupación desfiló con una explosión de colores, ritmos caribeños y creatividad, en una mezcla de sátira, tradición y orgullo cultural.

Las comparsas de Colombia y Puerto Rico, también se hicieron sentir en el desfile con la energía y el colorido que caracteriza sus representaciones carnavalescas.

Con llamativos trajes y máscaras, los integrantes desfilaron al ritmo de tambores y música caribeña, aportando un toque internacional a la celebración y despertando el entusiasmo del público.

Reconocimientos

Durante el desarrollo de la actividad también se realizaron reconocimientos especiales.

El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo y el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía Pastor de Moya, entregaron un reconocimiento a la provincia de Puerto Plata por proyectar con orgullo la diversidad cultural y las tradiciones carnavalescas del país.

La distinción fue recibida por la gobernadora provincial Claritza Rochtte, quien agradeció el gesto y motivó a los puertoplateños a continuar trabajando por el crecimiento cultural y la preservación de sus tradiciones.

Asimismo, fue reconocida la comunicadora Zoila Luna, coronada como reina del Desfile Nacional del Carnaval 2026, por su destacada trayectoria en los medios de comunicación y por ser una figura querida y respetada a nivel nacional.

Asimismo, el fotógrafo Mariano Hernández fue distinguido como rey del desfile, mientras que también se reconoció al artesano Juan Francisco Vásquez por sus aportes al desarrollo del carnaval y a la creatividad artesanal vinculada a esta tradición.

De igual manera, se entregó una distinción a la Unión de Carnaval de Puerto Plata por su trabajo en la promoción y fortalecimiento de las manifestaciones carnavalescas de esa provincia.

Entre aplausos, risas y el sonido constante de la música, el carnaval volvió a demostrar por qué es una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural dominicano: un espacio donde el pueblo se reconoce en su alegría, su imaginación y su identidad.

Al caer la tarde, la fiesta continuaba y el Malecón quedó impregnado del espíritu festivo de una jornada que, más que un desfile, fue una verdadera expresión del alma dominicana.