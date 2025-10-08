Austin – Un migrante falleció y otros siete resultaron heridos en El Paso, Texas, luego de haber sido abandonados por traficantes de personas —conocidos como coyotes— dentro de un desagüe pluvial durante una tormenta, informaron las autoridades locales.

El jefe de la Patrulla Fronteriza en el área, Walter Slosar, explicó que esta práctica ha sido utilizada “por años” por grupos criminales, quienes cruzan migrantes por los drenajes, una táctica que calificó de “cruel y peligrosa”, ya que ha provocado múltiples lesiones y muertes.

El incidente fue reportado alrededor de las 3:30 de la madrugada (hora local) al Departamento de Bomberos de El Paso, que acudió al lugar tras recibir el aviso de un “incidente de múltiples víctimas”.

Según el reporte oficial, una persona fue encontrada sin vida, mientras que cuatro de los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad ni nacionalidad de las víctimas.