Santo Domingo.-La Policía Nacional informó este domingo que desmanteló una presunta banda delictiva integrada por diez personas durante un operativo conjunto con unidades tácticas especializadas en el municipio de Villa González, en la provincia Santiago (norte) donde fueron ocupadas varias armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas y celulares.

Los detenidos fueron identificados como Brerili Pichardo Ureña, David Rafael Jiménez Jiménez, Estuart Samil Lantigua Veras, Leinni García Contreras, Dailin Medina Frías, Ariel Liriano, Ángel Raposo, Ceilin Moreta Tavárez, Antoni de Jesús León Jiménez y Albert Gilberto Hernández Toribio, todos mayores de edad y residentes en distintos sectores de Santiago, principalmente Cienfuegos y Villa González.

Según el informe policial, la intervención se realizó tras un ataque a tiros desde un vehículo contra una patrulla motorizada que efectuaba labores preventivas en las proximidades de una cabaña del sector San Pablo. Los ocupantes del vehículo lograron huir, pero dejaron evidencias en una habitación del establecimiento, lo que condujo a un amplio operativo de rastreo e investigación.

Durante el allanamiento, las autoridades confiscaron siete armas de fuego (entre ellas una pistola tipo Uzi), tres chalecos antibalas, seis pasamontañas, diez teléfonos celulares y cuatro motocicletas encontradas en una finca cercana, que se presume eran utilizadas por la presunta banda para sus actividades delictivas.

Informes preliminares señalan que los arrestados planificaban realizar múltiples asaltos coordinados en la zona. Además, algunos de ellos poseen antecedentes penales y procesos judiciales pendientes, los cuales serán verificados por el Ministerio Público.

El caso fue remitido a la Fiscalía de Santiago para los fines legales correspondientes, mientras se amplían las investigaciones para capturar al presunto cabecilla del grupo.