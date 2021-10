Una comisión de Miami valida despido del jefe de Policía

Miami (EFE).- Una comisión de Miami reunida este jueves con carácter excepcional validó por unanimidad la recomendación del administrador municipal, Art Noriega, para que el jefe de la Policía, Art Acevedo, abandone su cargo por “haber perdido la confianza” de su departamento.

Tras una larga sesión de análisis del comportamiento de Acevedo, que incluyó proyecciones de videos, los comisionados (concejales) Joe Carollo, Manolo Reyes, Alex Díaz de la Portilla, Jeffrey Watson y Ken Russell votaron por unanimidad aceptar la recomendación de Noriega de despedir a Acevedo.

El pasado martes, Acevedo, que hasta abril pasado estuvo a cargo de la Policía de Houston (Texas), fue suspendido a los seis meses de asumir el puesto, después de haber denunciado corrupción y la existencia de una “mafia cubana” en la ciudad.

Acevedo, que es cubano-estadounidense aunque criado en California, fue suspendido en sus funciones con “la intención de terminar su empleo” por parte de Noriega, quien alegó que el jefe policial “perdió la confianza” de su departamento. También dijo que no obedeció sus órdenes y que amenazó con sancionar a los empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19, algo en lo que no tiene competencia.

“La relación entre el jefe y la organización se ha vuelto insostenible y debe resolverse de inmediato. En particular, la relación entre el Jefe y el Departamento de Policía que dirige, así como con la comunidad, se ha deteriorado sin remedio”, dijo el administrador en un comunicado el lunes.

“Desafortunadamente, el jefe Acevedo no es el adecuado para esta organización”, subrayó.

El lunes pasado, Noriega envió a Acevedo una carta anunciando su suspensión con una recomendación de despido en la que esbozó ocho puntos que alegaban “malas decisiones, comentarios subidos de tono y baja moral».

EL VIDEO DE ACEVEDO EN LA CALLE

En el plenario de hoy los comisionados respaldaron a Noriega luego de escuchar intervenciones de oficiales de Policía y al abogado de Acevedo. Uno de los testigos fue Manny Morales, un subdirector nombrado jefe interino de la Policía local después de la suspensión de Acevedo, quien, al igual que el oficial subalterno Armando Aguilar, testificó que Acevedo había perdido la confianza del departamento.

“Es una letanía de cosas, pero tal vez se reduzca a la desmoralización sistemática del departamento de Policía”, señaló Morales. También se presentó varias veces un video tomado durante una protesta en la calle donde Acevedo se enfrenta por supuesto desorden público a un manifestante llamándole “tonto».

Sin embargo, el abogado que representa a Acevedo, John Byrne, argumentó en la reunión que la suspensión de Acevedo no se debió a su desempeño como jefe, sino a su memorando enviado del 24 de septiembre, donde alegó que tres comisionados en funciones intentaron interferir en una reciente investigación de asuntos internos.

“Fue suspendido porque tuvo el coraje de hacer lo que muchos de nosotros no tenemos el coraje de hacer- decirle la verdad al poder”, expuso Byrne. Acevedo siempre ha sido un policía poco convencional. En 2020, siendo jefe de la Policía de Houston, se solidarizó con la familia de George Floyd, asesinado por un policía blanco en Minneapolis, e incluso participó en una manifestación en protesta por la muerte del afroamericano.

También se destacó por sus críticas a Donald Trump cuando era presidente y por pedir un mayor control de las armas de fuego.

En sus seis meses en Miami tampoco pasó inadvertido pues había dicho en público que la ciudad “está dirigida por la mafia cubana” y pedido a la Justicia federal que investigara a tres concejales- Carrollo, Reyes y Díaz de la Portilla.

Acevedo los acusó de “interferencia” en una investigación policial y sembró así la duda sobre hechos de corrupción.

Su referencia a la “mafia cubana” fue muy criticada y Acevedo se disculpó en redes sociales pese a que dijo que había sido una broma.