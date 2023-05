Una estrella despedida

Tucker Carlson,

Presentador Fox News.-

Su condición de estrella no impidió que fuera despedido de la cadena de televisión por un mensaje privado con contenido racista y violento. Según The New York Times, la cadena, ultraconservadora, se alarmó al descubrir un comentario suyo sobre los incidentes en el Capitolio para impedir la proclamación de Joe Biden.

Juan Guaidó

Juan Guaidó,

Dirigente opositor Venezuela.-

No se puede descartar que si regresa a Venezuela corra la misma suerte del activista ruso Alexei Navalni, encarcelado al regresar a su país después de participar en un acto político en Washington. Pero aunque tenga plena seguridad de que no será apresado si regresa tampoco lo hará porque en Estados Unidos tiene más espacio para sus críticas a Nicolás Maduro.

Max Borghetti

Max Borghetti,

Músico domínico-italiano.-

Su discapacidad no ha sido óbice para producciones musicales de tanta calidad que han merecido el reconocimiento de la industria. Por su participación como teclista y pianista en el álbum “La última”, estrenada con el mismo nombre por Disney, recibió un disco de oro. Su éxito es un gran ejemplo.