Una gran obra

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la Línea 2C del Metro de Santo Domingo que cubre una extensión de 7.3 kilómetros desde la estación María Montez (km 9) hasta la entrada de Los Alcarrizos, lo que movilizaría más de 150 mil pasajeros diarios en conexión con las 39 estaciones del sistema ferroviario.

Se trata de una obra de gran impacto social y económico, construcción que se prolongó por más de cuatro años, cuyo trayecto consta de cinco estaciones que serán recorridas en diez minutos, con frecuencia de trenes cada cuatro minutos, lo que reduciría el tiempo de traslado de 1.5 horas a 30 minutos.

El Sistema Integrado de Transporte, que incluye las tres líneas del Metro y rutas de autobuses alimentadores, transportaría más de 300 mil pasajeros diarios en un recorrido de más de 38,4 kilómetros, con 39 estaciones de abordaje que cubren rutas de norte a sur y de este a oeste entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Al igual que las líneas ya en operación, el nuevo tramo del Metro de Santo Domingo contribuirá a reducir los congestionamientos vehiculares y a disminuir el tiempo en el traslado de decenas de miles de pasajeros, lo que también se traduce en ahorro de combustible e incremento de la productividad laboral.

Los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader han hecho bien en dar continuidad a la expansión del Metro, proyecto iniciado durante la gestión del presidente Leonel Fernández, lo que hoy coloca a República Dominicana a la cabeza de naciones de Centroamérica y el Caribe en operar esos modernos sistemas de transporte.

El Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores (Codia) ha certificado que la Línea 2C del Metro inaugurada ayer reúne las condiciones indispensables de seguridad, lo que despeja cualquier duda sobre la viabilidad de tan valiosa obra de ingeniería.

La distancia de 7.3 kilómetros que recorrerán los trenes en esa vía impactará de manera directa sobre 14 comunidades de Santo Domingo Oeste, cuyos residentes también tienen acceso por vía de transferencia al teleférico que recorre barrios y zonas laborales de Los Alcarrizos.

Esa extensión del Metro de Santo Domingo inaugurada ayer por el presidente Abinader, junto a la apertura de nuevas rutas de autobuses, representa un gran paso de avance en la modernización del transporte de pasajeros y una sana expresión de consolidación democrática que se expresa a través de la continuidad del Estado.