Unapec recibe 800 nuevos estudiantes en su 60.º aniversario

La academia dio la bienvenida a un nuevo grupo estudiantil que consolida una matrícula total de 7,859 estudiantes

Santo Domingo.- La Universidad APEC (UNAPEC) dio la bienvenida este lunes a cerca de 800 nuevos estudiantes que inician su formación académica en el cuatrimestre septiembre – diciembre, consolidándose como una de las instituciones de educación superior de mayor impacto en la República Dominicana.

Con la reciente incorporación, la casa de altos estudios apuntala una matrícula total de 7,859 estudiantes, conformada por una población activa estudiantil de 6,678 en programas de Técnico Superior y 1,181 en programas de Posgrado.

El acto de bienvenida estuvo encabezado por el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien ofreció un discurso cargado de motivación y compromiso con la nueva generación universitaria.

“Hoy inician una nueva etapa que marcará su vida personal, académica y profesional, y que los integra a una comunidad universitaria que, desde hace 60 años, ha sido referente y motor de conocimiento, innovación y compromiso social”, afirmó el rector.

En su mensaje, Pérez Vega resaltó el papel esencial de las universidades como espacios de generación de ideas y soluciones para los desafíos actuales, al tiempo que forman a los profesionales que impulsan el desarrollo económico y social de los países.

“Su paso por UNAPEC no solo representa la oportunidad de adquirir competencias para integrarse de manera exitosa al mercado laboral, sino también de descubrirse a ustedes mismos, desarrollar su capacidad crítica, expandir horizontes y fortalecer vínculos sociales y profesionales que los acompañarán durante toda su vida”, expresó.

El rector recordó que los estudiantes ingresan en un momento histórico, ya que la institución celebra este año su 60.º aniversario, reafirmando su compromiso con la innovación, la internacionalización y el impacto social.

Tras su intervención, Raysa Pérez, decana de Estudiantes, destacó en su discurso de rigor la importancia transformadora de la vida universitaria y el compromiso de Unapec con el desarrollo integral de sus alumnos.

“Hoy es un día especial para nosotros de recibirlos en esta, su casa de estudios; también es un día especial para ustedes, porque comienzan una etapa única en sus vidas: la vida universitaria, este es el punto de partida de una experiencia que no solo les formará profesionalmente, sino que también les transformará como personas”, expresó la decana.

La académica presentó los servicios y facilidades que el Decanato pone a disposición de los estudiantes, entre los cuales citó, orientación académica, apoyo emocional, atención médica básica, espacios de estudio y asesoría digital, así como la innovadora Zona de Realidad Virtual, el acceso gratuito a programas de formación en Coursera y de Actitud Profesional.

“Desde este momento, son parte de una comunidad académica viva, que cree en ustedes, que apuesta por su talento y que caminará a su lado”, afirmó Pérez, quien además instó a los estudiantes a ser proactivos, organizar su tiempo y aprovechar al máximo las oportunidades de formación.

El acto contó con la presencia de altas autoridades académicas y administrativas, como Elsa María Moquete, vicerrectora Académica; José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento; Ing. Jorge Luis Pimentel López, decano de la Facultad de Ingeniería; Rafael Mejía Pérez, decano de la Facultad de Negocios; Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho.

Las carreras con mayor demanda en este proceso de ingreso fueron en las áreas de negocios, artes, comunicación, ingeniería y tecnología, así como servicios, humanidades y educación, reflejando la confianza de la juventud dominicana en la oferta académica de UNAPEC, reconocida por su vinculación con el sector productivo nacional.

Concurrieron, asimismo, directores de escuelas y dependencias universitarias, como Rhina Santelises (Escuela de Idiomas), Marisela Almánzar (Campus Virtual), Emely Concepción (Escuela de Administración), Alicia Álvarez (Escuela de Artes y Comunicación), Rosa Fernández (Escuela de Derecho), Reynaldo Paulino Chevalier (Escuela de Español), Salvador Pancorbo (Escuela de Ciencias Sociales) y el Nelson Guillén (Escuela de Ingeniería).

También participaron las autoridades del Decanato de Estudiantes, las señoras Carol Hernández (Registro), Grace Logroño (Admisiones), Mercedes Ángeles (Bienestar Universitario), María Isabel Sánchez (Egresados) y Amarilis Beltré (Biblioteca).

El inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2025 se enmarca en la celebración de las seis décadas de trayectoria de UNAPEC, institución que reafirma su misión de ser una universidad dinámica, innovadora y con visión internacional, formando a jóvenes capaces de incidir positivamente en la sociedad y convertirse en agentes de cambio.

“La universidad no solo te prepara para un título, sino para la vida. Cree en ti, construye tu camino y nunca olvides por qué empezaste. El futuro comienza hoy”, concluyó la decana Raysa Pérez.