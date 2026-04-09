Unen fuerzas para impulsar a jóvenes atletas

Santo Domingo.- Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para el talento deportivo local, las organizaciones Z-Axis Sports y Maven Strategy Group han unido esfuerzos para desarrollar una iniciativa que conecta a jóvenes atletas dominicanos con posibilidades de crecimiento en la NFL.

Maven Strategy Group, fundada por la empresaria dominicana Scarlen Martínez, se ha aliado con Z-Axis Sports, organización liderada por Jhoancy Zapata y Alexander Zapata, ambos de raíces dominicanas, con la misión de crear vías reales de desarrollo para atletas emergentes en el país.

Como parte de esta colaboración, este sábado 11 de abril se llevará a cabo un evento diseñado para exhibir el talento dominicano de fútbol americano ante representantes y plataformas vinculadas a la NFL. La actividad representa un paso significativo en el impulso y la proyección internacional de esta disciplina en la República Dominicana.

La iniciativa busca no solo visibilizar a los atletas, sino impulsar u también brindarles acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse en escenarios competitivos de alto nivel.

“En Z-Axis Sports estamos comprometidos con crear oportunidades reales para nuestra juventud dominicana. Creemos firmemente que el deporte, la educación y el arte son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

Esta iniciativa junto a Maven Strategy Group es solo el comienzo de un esfuerzo continuo para abrir caminos, elevar el talento local y asegurar que nuestros jóvenes tengan acceso a escenarios globales donde puedan crecer y triunfar.”