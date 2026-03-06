En un contexto en el que la seguridad del paciente se ha convertido en un eje crítico para la sostenibilidad de los sistemas de salud, la Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de su departamento de Educación Continua, anunció la apertura del Programa Especializado en Seguridad del Paciente, una propuesta académica orientada a fortalecer la calidad asistencial y reducir la incidencia de eventos adversos en el país.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante la atención sanitaria y más de tres millones de personas fallecen anualmente por servicios inseguros, lo que evidencia la urgencia de formar profesionales capaces de gestionar riesgos clínicos con enfoque sistémico, preventivo y basado en evidencia.

El programa está destinado a profesionales de medicina, enfermería, farmacia, odontología y bioanálisis, así como a prestadores de servicios de salud comprometidos con elevar la calidad de la atención. También convoca a responsables de gestión de calidad y seguridad, y a profesionales del derecho médico y del ámbito jurídico vinculados a la responsabilidad civil y penal en el sector sanitario, promoviendo una visión interdisciplinaria.

La oferta académica articula fundamentos conceptuales, marcos regulatorios y herramientas metodológicas para la gestión integral de riesgos. Incluye el análisis estructurado de eventos adversos mediante modelos internacionales como el de James Reason y el Protocolo de Londres, además de estrategias para fortalecer la comunicación efectiva, liderazgo y cultura organizacional en los servicios de salud.

Se abordan áreas críticas como seguridad medicamentosa y transfusional, prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, seguridad en escenarios clínicos y quirúrgicos, así como aspectos éticos y regulatorios asociados a la responsabilidad profesional y derechos del paciente, integrando calidad, gestión sanitaria y protección jurídica.

Con una duración de 80 horas, el programa se impartirá en modalidad semipresencial del 7 de marzo al 11 de julio de 2026, los miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.. El cuerpo docente estará integrado por expertos nacionales e internacionales con reconocida trayectoria en seguridad del paciente.

Al completar satisfactoriamente los requisitos académicos, los participantes recibirán una insignia digital verificable que certificará las competencias adquiridas, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento profesional en un ámbito clave para la sostenibilidad y calidad de los servicios de salud.

