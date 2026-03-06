Actualidad

Unibe lanza Programa Especializado en Seguridad del Paciente para fortalecer la calidad asistencial en el país

En un contexto en el que la seguridad del paciente se ha convertido en un eje crítico para la sostenibilidad de los sistemas de salud, la Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de su departamento de Educación Continua, anunció la apertura del Programa Especializado en Seguridad del Paciente, una propuesta académica orientada a fortalecer la calidad asistencial y reducir la incidencia de eventos adversos en el país.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada diez pacientes sufre algún tipo de daño durante la atención sanitaria y más de tres millones de personas fallecen anualmente por servicios inseguros, lo que evidencia la urgencia de formar profesionales capaces de gestionar riesgos clínicos con enfoque sistémico, preventivo y basado en evidencia.

El programa está destinado a profesionales de medicina, enfermería, farmacia, odontología y bioanálisis, así como a prestadores de servicios de salud comprometidos con elevar la calidad de la atención. También convoca a responsables de gestión de calidad y seguridad, y a profesionales del derecho médico y del ámbito jurídico vinculados a la responsabilidad civil y penal en el sector sanitario, promoviendo una visión interdisciplinaria.

La oferta académica articula fundamentos conceptuales, marcos regulatorios y herramientas metodológicas para la gestión integral de riesgos. Incluye el análisis estructurado de eventos adversos mediante modelos internacionales como el de James Reason y el Protocolo de Londres, además de estrategias para fortalecer la comunicación efectiva, liderazgo y cultura organizacional en los servicios de salud.

Se abordan áreas críticas como seguridad medicamentosa y transfusional, prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, seguridad en escenarios clínicos y quirúrgicos, así como aspectos éticos y regulatorios asociados a la responsabilidad profesional y derechos del paciente, integrando calidad, gestión sanitaria y protección jurídica.

Con una duración de 80 horas, el programa se impartirá en modalidad semipresencial del 7 de marzo al 11 de julio de 2026, los miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.. El cuerpo docente estará integrado por expertos nacionales e internacionales con reconocida trayectoria en seguridad del paciente.

Al completar satisfactoriamente los requisitos académicos, los participantes recibirán una insignia digital verificable que certificará las competencias adquiridas, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento profesional en un ámbito clave para la sostenibilidad y calidad de los servicios de salud.

Inscripciones abiertas: Más información

Sobre UNIBE

Unibe es una comunidad universitaria que promueve una experiencia educativa transformadora y crea conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e innovación, fomentando un liderazgo con impacto local y global. Actualmente ofrece:

  • 19 carreras de grado
  • Tres licenciaturas para adultos: Psicología, Derecho y Dirección y Gestión Empresarial
  • Amplio portafolio de programas de postgrado y educación continua
