Unidad de Drones del 9-1-1 se prepara para asistir ante Melissa

Santo Domingo, R.D. – La Unidad de Drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se mantiene en preparación para integrarse a las labores de respuesta que puedan requerirse a raíz de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El equipo técnico, compuesto por operadores entrenados y aeronaves no tripuladas de alta precisión, se encuentra dispuesto para realizar vuelos de observación sobre zonas potencialmente afectadas. Con estas operaciones se busca obtener imágenes actualizadas y verificar en terreno cualquier situación de riesgo, lo que permitirá agilizar la coordinación entre las instituciones que trabajan en la atención de emergencias.

Además, dentro del protocolo de actuación está contemplado el traslado aéreo de alimentos y suministros hacia comunidades que pudieran quedar incomunicadas, ampliando la capacidad de respuesta del sistema en escenarios de difícil acceso.

El Sistema 9-1-1, bajo la rectoría del Ministerio de la Presidencia, destacó que continúa reforzando sus mecanismos de vigilancia y apoyo logístico para asegurar una intervención oportuna y eficiente en beneficio de la población.