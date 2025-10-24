Actualidad

Unidad de Drones del 9-1-1 se prepara para asistir ante Melissa

Por
Unidad de Drones del 9-1-1 se prepara para asistir ante Melissa

Santo Domingo, R.D. – La Unidad de Drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se mantiene en preparación para integrarse a las labores de respuesta que puedan requerirse a raíz de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El equipo técnico, compuesto por operadores entrenados y aeronaves no tripuladas de alta precisión, se encuentra dispuesto para realizar vuelos de observación sobre zonas potencialmente afectadas. Con estas operaciones se busca obtener imágenes actualizadas y verificar en terreno cualquier situación de riesgo, lo que permitirá agilizar la coordinación entre las instituciones que trabajan en la atención de emergencias.

Quizas te interese: Melissa amenaza a Cuba como huracán y con inundaciones en Haití y República Dominicana

Además, dentro del protocolo de actuación está contemplado el traslado aéreo de alimentos y suministros hacia comunidades que pudieran quedar incomunicadas, ampliando la capacidad de respuesta del sistema en escenarios de difícil acceso.

El Sistema 9-1-1, bajo la rectoría del Ministerio de la Presidencia, destacó que continúa reforzando sus mecanismos de vigilancia y apoyo logístico para asegurar una intervención oportuna y eficiente en beneficio de la población.

TEMAS: #Tormenta tropical Melissa
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación