Santo Domingo.– El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó este martes que activó su Plan de Contingencia ante la incidencia de la tormenta tropical Melissa en gran parte del territorio nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada a la ciudadanía.

La institución explicó que el plan incluye protocolos preventivos, la asignación de recursos adicionales y el fortalecimiento de las áreas críticas para asegurar la continuidad de las operaciones durante el paso del fenómeno atmosférico.

Como parte de las acciones, el 911 puso a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) todos sus recursos de coordinación y videovigilancia, así como la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia (Drones), que permiten monitorear en tiempo real las zonas vulnerables y apoyar las labores de respuesta.

En coordinación con la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el INTRANT y la DIGESETT, el sistema supervisa las principales vías de comunicación, túneles, elevados y pasos a desnivel, a fin de prevenir incidentes ante las condiciones meteorológicas adversas.

Además, fueron reforzadas las brigadas de soporte técnico para mantener operativa la red de radiocomunicaciones estratégicas que enlaza a las instituciones de respuesta, garantizando una comunicación continua y segura durante la emergencia.

El Sistema 911 reiteró que su principal compromiso es proteger la vida y el bienestar de la población, e instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse atentos a los boletines oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Onamet) y del COE.