Santo Domingo.– La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) reconoció al Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE) por su desempeño ejemplar durante el período de su gestión, al tiempo que exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a considerar su ratificación en los cargos.

En una comunicación oficial, el presidente pro tempore de UNIORE, Alfredo Juncá Wendehake, destacó el compromiso y la eficiencia con que los magistrados del TSE han ejercido sus funciones, calificando su labor como “loable y sobresaliente”.

“Nos complace certificar y reconocer la excelente labor realizada por el Pleno del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, cuyo trabajo ha fortalecido la democracia en la región”, expresó Juncá Wendehake.

Aporte al fortalecimiento democrático

El representante de UNIORE subrayó que el desempeño del TSE ha tenido un impacto significativo en el fortalecimiento institucional de los sistemas electorales del continente, especialmente frente a los desafíos democráticos de los últimos años.

“Reconocemos su compromiso con la justicia electoral y estamos convencidos de que su gestión ha contribuido al perfeccionamiento de la democracia en nuestra región”, añadió el presidente pro tempore.

La organización reafirmó su respaldo a la labor del tribunal dominicano y reiteró su disposición a continuar promoviendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre organismos electorales del hemisferio, en favor de la transparencia y la institucionalidad democrática.

Apoyo también de FINJUS

El respaldo de UNIORE coincide con la posición expresada recientemente por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que solicitó al CNM la ratificación del presidente y los jueces titulares del TSE, quienes fueron electos en 2021.

En una carta firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS resaltó que el pleno del tribunal ha actuado como “garante del sistema democrático”, asegurando eficiencia y credibilidad en los procesos electorales.

“La trayectoria de estos distinguidos magistrados ha representado un aporte y una garantía para la salvaguarda de nuestro sistema democrático”, señala la comunicación depositada el 14 de octubre ante la secretaría del CNM.

Los magistrados cuya ratificación respalda la entidad son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro P. Yermenos Forastieri, Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez.

FINJUS consideró que la permanencia de este equipo judicial al frente del TSE “alienta a la sociedad dominicana a renovar su confianza en la justicia electoral y en las instituciones democráticas”.