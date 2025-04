Para evitar una tragedia similar a la ocurrida en la discoteca Jet Set, se impone inspeccionar de manera sistemática las estructuras públicas y privadas, en virtud del decreto 715-01, afirmó hoy el urbanista y exregidor del Distrito Nacional Waldys Taveras, tras considerar necesaria la acción porque los planos originales de muchas obras, con el tiempo, han sido alterados.

Sostuvo que dicho decreto firmado por el entonces presidente Hipólito Mejía en 2001, crea la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad y Edificaciones (Onesvie), que entre otras cosas, está llamada a examinar las instalaciones existentes y producir un diagnóstico al respeto.

El exregidor del Distrito Nacional Waldys Taveras, cree urgente la necesidad de inspeccionar edificaciones ya para evitar tragedia como el caso de Jet Set.

Se requiere inspección sistemática de estructuras para evitar tragedias como la del Jet Set

“En el 2001 se creó es unidad para inspeccionar las obras públicas y privadas, pero nunca ha funcionado; en todo los países del mundo que tiene la mayor responsabilidad de fiscalizar e inspeccionar las instalaciones son los cuerpos de bomberos, pero aquí solo tenemos ese organismo para apagar fuego, pero tampoco hacen trabajo preventivo porque no tienen recursos económicos, para que no sientan tentación ante la corrupción”, expuso Taveras.

Indicó que en ese sentido, los ayuntamientos están limitados solo a definir el uso de suelo, la parte ambiental responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y la parte licencia de construcción: al Ministerio de Viviendas y Edificaciones. En tanto cuando se trata de industrias: intervienen el Ministerio de Industria y Comercio, Defensa Civil Medio Ambiente y los bomberos.

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad no ha funcionado adecuadamente desde su creación en 2001

“A mí lo que me preocupa más en esto que esta tragedia no tiene que demostrar a nosotros: primero que no estamos en la capacidad de dar repuestas en caso de emergencia sanitaria y la segunda que se necesita invertir en la prevención y en la inspección. Y Quienes lo hagan deben ser personas con consciencia y con buenos salarios”, externó Taveras.

Criticó que el país el “desamparado” de normativas de supervisión de obras, en especial de aquellas que fueron construidas hace decenas de años, pero también, el hecho de que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) no juega su papel sobre el particular.

“Estamos huérfanos de normativas, la Ley 675 de construcción de nosotros es del 1944 y con esa es que se trabaja aquí, está desfasada por qué tu sabes lo que ha evolucionado el mundo y la construcción del 1944 a hoy, es decir 80 años después; pero después tenemos en Ministerio de Viviendas y pensábamos que avanzaríamos, pero ha sido un retroceso”, manifestó.

En tal sentido, Taveras abogó por una nueva ley de construcción que se adapte a la tecnología y a sus avances, en especial tener gran presupuesto para los bomberos y que verdaderamente se veedores o fiscalizadores de las construcciones.

El país necesita modernizar sus normativas de construcción y priorizar la prevención y fiscalización

Taveras señaló que el país en términos de inspección no cuenta con ninguna legislación y solo con el decreto 715-01. “La Ley lo que da es requisito para que te den el derecho de construcción, pero no para establecer la fiscalización, salvo ese decreto. Tenemos pensar seriamente en la prevención mediante la inspección”, agregó.