Urías firme en liderato de victorias en las Mayores

Va tras las huellas de sus coterráneos Valenzuela, Higuera y Loaiza, los únicos mexicanos que han tenido campañas de 20 triunfos

En un staff que al comenzar la temporada tenía a los ganadores de Cy Young, Trevor Bauer y Clayton Kershaw, junto a Walker Buehler, número uno de la rotación, el mexicano Julio Urías quedaba relegado a un cuarto puesto en el orden.

Apartado Bauer, los Dodgers adquirieron al despiadado Max Scherzer, un pitcher al que hay que sentarse a ver competir, yeso dejó al zurdo mexicano en su mismo lugare n la rotación.

Urías, quien no es candidato de primera fila al Cy Yiung, pues sus compañeros de camerino, Buehler y Scherzer sí que están en la carrera, sigue acumulando victorias y se acerca a lo conseguido por sus más connotados antecesores mexicanos del pitcheo.

El nativo de Culiacán obtuvo su triunfo 18 del año y tendrá tres aperturas más para unirse a Fernando Valenzuela, el primer azteca ganador de 20 juegos en las grandes ligas. Ese zurdo tuvo 21-11, 3.14 en 1986, precisamente con los Dodgers.

Teodoro Higuera, de los Cerveceros, también ganó 20 en 1986 al registrar 20-11, 2.79. Su vigésima victoria llegó el 25/9/86 en la penúltima de sus 34 aperturas.

Valenzuela lo hizo tres días antes, el 22 de septiembre en su salida 32 de 34 cuando derrotó a los Astros con labor de nueve entradas de dos carreras en la época que se completaban partidos. En ese curso recorrió todo el trayecto 20 veces.

Estaban Loaiza tuvo marca de 21-9, 2.90 en el 2003 con los Medias Blancas y es el único mexicano con 20 triunfos en este siglo.

Urías tiene 18-3, 2.99 con 180 ponches en 168.1 episodios. Si finalmente llega a 20 ganados, será el que menos innings utilizará para la proeza y lo haría sin completar ninguna de sus aperturas. La próxima será su trigésima salida en esta estación.

DATOS.- Robbie Ray se colocó en buena posición en su encarnizada lucha por el Cy Young contra Gerrit Cole, ambos con tres aperturas pendientes. Después de tirar siete innings de cuatro hits, una carrera y 13 ponches contra Tampa Bay, Ray lidera la Americana en PCL (2.64), K (233), bateo de la oposición (.207), H/9IP (6.90), es segundo en WHIP (1.01), tercero en K/9IP (11.83) y en K/BB (5.42)…Juan Soto pegó de 4-2 y subió a .314…Jesús Sánchez, nativo de Higüey, se fue profundo dos veces y empujó cuatro para ser el héroe en la victoria de los Marlins 8-6 sobre los Nacionales…El jardinero Kyle Tucker, de 24 años, disparó doble y jonrón en el paseo de Houston 7-2 sobre Texas y mejoró su línea a .295-.355-.555 con 32 H2 y 26 H4. Fue el quinto pick en el sorteo del 2015 y va rumbo al estrellato…Franmil Reyes (29) y Miguel Sanó (28) se acercaron a los 30 jonrones y con ellos serían ocho los dominicanos con 30+ en esta campaña, una cifra muy respetable…Shohei Ohtani se fue en blanco en cinco turnos y su slugging descendió a 599. El slump del japonés ha sido brutal…José Ramírez llegó a 30 dobles por quinta campaña seguida, sin incluir, desde luego, el año pasado…Andrew Benintendi bateó de 5-5 y empujó cuatro en el revés de los Reales ante los Atléticos…Salvador Pérez disparó su jonrón 44 y lidera el béisbol con 110 impulsadas. Ha puesto fuera a 15 de 37 que han intentado robarle para un 40.5, líder en la Liga Americana y segundo en las Mayores detrás del veteranísimo Yadier Molina, quien ha sacado el 41.9 por ciento (18 de 43). Pérez sería JMV cómodo de no coincidir este año con Ohtani y Vladimir Guerrero Jr…Fernando Tatis Jr. igualó el tope de su carrera con cuatro hits anoche…Yankees, Medias Rojas y Azulejos ganaron sus respectivos compromisos del miércoles y el triple empate se mantiene…Nestor Cortés Jr. ponchó 11 en 6.1 episodios contra los Orioles. Ah, la pelota…Los Rojos volvieron a sucumbir frente a los Piratas. Cincinnati ha perdido siete de sus pasados nueve en mal momento…Los Cardenales barrieron la serie a los Mets, que de esta manera caen en una posición difícil, muy difícil. Sin duda, el gran factor, aparte de la anémica ofensiva, ha sido la lesión de Jacob deGrom. Sin él, no es lo mismo ni es igual…Nolan Arenado tiene 32 jonrones y 99 empujadas, buenos números, pero no como en el Coors Field. El antesalista Guante de Platinum exhibe .256-.311-.503, nada del otro mundo…Toronto registra 13-2 en septiembre…Bo Bichette, quien es mejor que su padre Dante, llevó cinco al plato y registra 111 CA y 93 CE. Clase de temporada para un torpedero…Jon Lester mejoró a 9-1 de por vida contra los Mets luego de tirarle seis innings de tres carreras, dos merecidas…El baloncesto dominicano está en un buen momento. El lunes finalizó de manera exitosa la Liga Nacional de Baloncesto Femenino LNBF, la LNB está en su fase semifinal después de una muy disputada serie regular y se está efectuando el certamen de la Liga Nacional de Desarrollo, un acierto de la Federación que dirige Rafael Uribe (El dictador). Esa liga con jugadores menores de 22 años será fundamental para los proyectos de selecciones y para los circuitos inmediatamente superiores. Punto para Fedombal.

CITA.- “Es difícil argumentar que esa (la de Robbie Ray) no es la mejor bola rápida en la Liga Americana en este momento. En su mayor parte, va a atacar con rectas y golpea la zona. Y cuando está ahí, realmente no hay mucho que puedas hacer con él «, dijo el dirigente de los Rayosm Kevin Cash, sobre el zurdo de los Azulejos.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Franmil Reyes (29-91), Miguel Sanó (28-159), Jesús Sánchez disparó dos (12-12), Bryan de la Cruz (5-5).

PROEZA.– Aroldis Chapman logró su vigésimo séptimo rescate de la temporada, el 303 de su carrera para empatar con Doug Jones en el puesto 28 de todos los tiempos.