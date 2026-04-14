La vaguada desata su furia en el Gran Santo Domingo

Si bien se había informado que continuarían las lluvias, la granizada y la fuerza de la vaguada que ayer en la tarde azotó la ciudad y el Gran Santo Domingo no dejó de sorprender a la ciudadanía.

La gente realizaba sus actividades preparadas para aguaceros de ligera intensidad, pero no con tanta furia.

Conductores que transitaban normalmente fueron sorprendidos por árboles arrancados por los vientos que cayeron sobre sus vehículos y por una inédita granizada.

Verjas y una cornisa del edificio Malecón Center fueron derribadas por los vientos que acompañaron los aguaceros.

El presidente Luis Abinader salió de inmediato a recorrer algunos de los puntos más afectados por la tormenta y garantizó, en lo que es un respiro para las personas y sectores afectados, que el Gobierno cuenta con recursos para reparar los daños.

Las autoridades darán las explicaciones de lugar sobre el fenómeno, pero desde ya hay que hacer conciencia de que el cambio climático es una realidad.

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De un tiempo a esta parte se han padecido múltiples fenómenos atmosféricos que invitan a prestar atención tanto a la urgencia de servicios como a las condiciones de vida de un amplio segmento de la población.