¡Alerta! Vaguada continuará provocando aguaceros en gran parte del país

Indomet pronostica aguaceros, tormentas eléctricas

Santo Domingo.– El ambiente meteorológico continuará bajo la incidencia de una vaguada que afecta el territorio nacional, por lo que para este jueves se prevé la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en distintas provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el fenómeno generará precipitaciones en La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

También se esperan lluvias en Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Indomet agregó que las temperaturas se mantendrán agradables en las zonas montañosas, especialmente durante la noche y la madrugada.

