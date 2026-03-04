Santo Domingo.– El ambiente meteorológico continuará bajo la incidencia de una vaguada que afecta el territorio nacional, por lo que para este jueves se prevé la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en distintas provincias.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el fenómeno generará precipitaciones en La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

También se esperan lluvias en Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

También te puede interesar:

Indomet agregó que las temperaturas se mantendrán agradables en las zonas montañosas, especialmente durante la noche y la madrugada.